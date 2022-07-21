Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2022 22:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 22:01
    ABONE OL

    Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarından Baykar'ı ziyaret etti: S/İHA'ları incelediler

    "Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı" için İstanbul'da bir araya gelen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın meclis başkanları, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek milli ve özgün olarak Baykar tarafından geliştirilen S/İHA’ları inceledi.

    Meclis başkanlarından Baykar’a ziyaret! S/İHA...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref ile beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.



    S/İHA'LAR HAKKINDA BİLGİ ALDILAR
    yapılan açıklamaya göre, Meclis başkanları, ziyaret kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA'lar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

    Ziyaretin anısına başkanlara Bayraktar AKINCI TİHA maketi takdim edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gökdere yeşile bezeniyor
    Haberler Güncel Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarından Baykar'ı ziyaret etti: S/İHA'ları incelediler
        SON DAKİKA