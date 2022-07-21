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    • 21.07.2022 20:19
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    AK Parti'den 2023 startı! 81 ilin tamamına çıkarma: Yol haritası belli oldu

    Cumhur İttifakı'nın 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı Başkan Erdoğan... Seçim takvimi yaklaşırken, AK Parti Başkan Erdoğan liderliğinde çalışmalara resmen start verdi. İlk adım "100 Günde Yüz Yüze" sloganı ile İstanbul'da atılacak. Başkan Erdoğan, İstanbul'un ilçelerini tek tek gezerek miting yapacak. Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti Teşkilatı 100 gün boyunca İstanbul’u adım adım gezecek. İşte AK Parti’nin 2023 için yol haritası...

    AK Parti’den 2023 startı! 81 ilin tamamına çıkarma

    Türkiye'nin aydınlık geleceğini yeniden şekillendirecek 2023 Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı var gücüyle sahada yerini almaya hazırlanıyor.

    AK Parti'nin ilk hedefi ise en büyük oy potansiyeline sahip İstanbul.

    SON 100 YILA DAMGA VURACAK VE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK SEÇİM
    Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılına damga vuracak bu önemli seçimler için AK Parti Genel Merkezi yol haritasını hazırladı.

    SLOGAN: "100 GÜNDE YÜZ YÜZE"
    Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla iki ay boyunca İstanbul'da vatandaş ile yakın temas kurulacak ve önümüzdeki hafta çalışmalar için düğmeye basılacak.

    AK Parti'nin ilk adresi ise İstanbul Esenyurt olacak. 2023 seçimlerinin en kilit bölgesi İstanbul olacak.

    AK Parti de İstanbul'a yönelik master plan hazırlandı. "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla yola çıkıyor

    Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti İstanbul Teşkilatı 20'şerli gruplar halinde adım adım İstanbul'un ilçelerini gezecek, heyetler çalmadık kapı bırakmayacak.

        VE BAŞKAN ERDOĞAN SAHAYA İNYOR
        AK Parti'nin dev çıkarmasında heyet, hem vatandaşı dinleyecek hem de "Çözerse AK Parti Çözer" temasını işleyecek.

        Kampanyanın en büyük kozu ise Başkan Erdoğan olacak.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayından itibaren İstanbul'un tüm ilçelerinde miting yapacak.

        AK Parti de İstanbul'a yönelik master plan hazırlandı. "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla yola çıkıyor

        Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti İstanbul Teşkilatı 20'şerli gruplar halinde adım adım İstanbul'un ilçelerini gezecek, heyetler çalmadık kapı bırakmayacak.

        İKİ AYAKLI PROJE
        Büyük kampanya iki ayaklı yürüyecek. İstanbul'da yakın temas sürerken Anadolu'da da memleketine giden İstanbulluya ulaşılacak.

        İSTANBUL SONRASI HEDEF BÜTÜN İLLER
        Öte yandan "100 Günde, Yüz Yüze" kampanyasının hemen ardından 81 ilde yeni bir seçim çalışması başlayacak.

        Bu kez bakanlar, milletvekilleri, AK Parti'nin MKYK üyeleri ve partinin kadroları Anadolu'da olacak.

            BAKANLARDAN ANADOLUYA ÇIKARMA
            Bu kampanyanın ana ayağını ise bakanların çalışmaları oluşturacak.

            Anadolu'da gidilecek ilçeler de belirlendi. Nüfusu 100 binin üzerinde olan 226 ilçe tespit edildi.

            Başta bakanlar olmaz üzere AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri bu ilçelerde de çalışma yapacaklar.

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            Haberler Güncel AK Parti'den 2023 startı! 81 ilin tamamına çıkarma: Yol haritası belli oldu
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