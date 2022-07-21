AK Parti'den 2023 startı! 81 ilin tamamına çıkarma: Yol haritası belli oldu

VE BAŞKAN ERDOĞAN SAHAYA İNYOR

AK Parti'nin dev çıkarmasında heyet, hem vatandaşı dinleyecek hem de "Çözerse AK Parti Çözer" temasını işleyecek.

Kampanyanın en büyük kozu ise Başkan Erdoğan olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayından itibaren İstanbul'un tüm ilçelerinde miting yapacak.

AK Parti de İstanbul'a yönelik master plan hazırlandı. "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla yola çıkıyor

Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti İstanbul Teşkilatı 20'şerli gruplar halinde adım adım İstanbul'un ilçelerini gezecek, heyetler çalmadık kapı bırakmayacak.