AK Parti'den 2023 startı! 81 ilin tamamına çıkarma: Yol haritası belli oldu

Türkiye'nin aydınlık geleceğini yeniden şekillendirecek 2023 Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı var gücüyle sahada yerini almaya hazırlanıyor.
AK Parti'nin ilk hedefi ise en büyük oy potansiyeline sahip İstanbul.
SON 100 YILA DAMGA VURACAK VE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK SEÇİM
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılına damga vuracak bu önemli seçimler için AK Parti Genel Merkezi yol haritasını hazırladı.
SLOGAN: "100 GÜNDE YÜZ YÜZE"
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla iki ay boyunca İstanbul'da vatandaş ile yakın temas kurulacak ve önümüzdeki hafta çalışmalar için düğmeye basılacak.
AK Parti'nin ilk adresi ise İstanbul Esenyurt olacak. 2023 seçimlerinin en kilit bölgesi İstanbul olacak.
AK Parti de İstanbul'a yönelik master plan hazırlandı. "100 Günde Yüz Yüze" sloganıyla yola çıkıyor
Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti İstanbul Teşkilatı 20'şerli gruplar halinde adım adım İstanbul'un ilçelerini gezecek, heyetler çalmadık kapı bırakmayacak.