Taksim'de metro asansöründe arıza: Turistler mahsur kaldı

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.
İETT orobüsleri ile metro ve metrobüslerin karıştığı kaza ve arızaların yanı sıra metro istasyonlarında asansörlerle yürüyen merdivenler de bakımsızlıktan devre dışı kalmış durumda.
Taksim Meydanı'ndaki metro asansörün yaşanan arıza nedeniyle mahsur kalan turistler, 1,5 saat sonra kurtarıldı.
AŞAĞI İNMEK İSTEYİNCE ASANSÖR ARIZA VERDİ
Olay, saat 10.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşmak için kullanılan yolcu asansöründe meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iki turist asansöre bindikten sonra aşağı inmek için düğmeye bastı ancak asansör alt kata inemeden durdu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, turistleri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışmaya başladı. Ekiplerin çabaları sonucu iki turist yaklaşık 1,5 saat sonra asansörden çıkartıldı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
"1,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİLER"
Olayın yaşandığı yerde ayakkabı boyacılığı yapan Abbas Boz, "2 kişi kaldı asansörde. Alıp götürdüler. 1,5 saat beklediler." dedi.
SIK SIK ARIZA YAŞANIYOR
Öte yandan, metro istasyonuna inmek için kullanılan merdivenlerin de sık sık arızalandığı ve kullanıma kapatıldığı öğrenildi.
DAVUTPAŞA'DA YÜRÜYEN MERDİVEN TADİLATI YERİNE ARIZA PANOSU YENİLENDİ
Geçtiğimiz haftalarda M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunun Davutpaşa istasyonundan arızalanan yürüyen merdivenlere ilişkin ilginç bir haber gelmişti.
Son olarak Haziran ayında arızalanan Yenikapı- Hacıosman Havalimanı metrosunun Davutpaşa istasyonunun yürüyen merdiveni hala yapılmadı.