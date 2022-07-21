İstanbul'u vuracak deprem yaklaşıyor! Depreme dayanıklı bölgeler belli oldu

Uzmanlar Marmara Bölgesi için beklenen depremin giderek yaklaştığı uyarısında bulunuyor. İstanbul'da dört milyon konut var ve yaşanacak şiddetli bir deprem sonrası birçok binanın yıkılması söz konusu.

Hal böyle olunca milyonlarca kişinin de mağdur olması bekleniyor. Deprem bilimcileri fayların verebileceği maksimum büyüklüğün ise sekiz olacağını söylüyor. Ayrıca yine uzmanlara göre tehlike Marmara Denizi içerisinde bekleniyor fakat İstanbul'un önemli tehlikelerinden bir tanesi de yüksek binalar.

İSTANBUL HENÜZ HAZIR DEĞİL

Mega kentte kentsel dönüşüm ile eski binalar yıkılıyor daha modern binalar yapılıyor ancak genel tabloya bakıldığı zaman İstanbul olası bir deprem için henüz hazır değil. Hatta modern yapılan binaların güçsüz zeminleri ile yeni binaların dahi yıkılması söz konusu.

ŞİDDETİ 7.7'YE KADAR ÇIKABİLİR

Beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili uzmanlar tarihsel süreçlerden yola çıkarak Kocaeli depreminden daha büyük olma olasılığı var ve 7.7'ye kadar çıkabileceğini ifade ediyor bununla birlikte Kocaeli depremi 7.4 olarak kabul edildiğinde -onun 2.8 katı- neredeyse 3 kat daha büyük bir enerjiye sahip olacağını belirtiyor.

TEORİK OLARAK ÇOK YAKLAŞTIK

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara depremi ile ilgili detayları SABAH'a anlattı.

İstanbul'un deprem tarihçesinin sabıkalı olduğunu belirten, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem giderek yaklaştığını ifade etti.