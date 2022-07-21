Hiçbir adımları yok

Başkan Erdoğan, Tahran dönüşü gazetecilerle gündemi değerlendirdi:



Üçlü zirve: Terörle ilgili konuda PKK/PYD/YPG terör örgütlerine birleşiyoruz. Şu anda terör örgütü, Fırat'ın doğusunda özellikle petrol kuyularını emiyor, sömürüyor. Amerika terör örgütlerine ciddi manada binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç taşıdı. Bu hala devam ediyor.







Suriye'ye operasyon: Şu anda tabii gerek Fırat'ın doğusu gerek İdlib, gerek Afrin, bütün buralardaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Sınırdan 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya'nın da İran'ın da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında Türkiye'nin herhangi bir derdi yok. Amerika, Fırat'ın doğusunu terk etmeli.





Başkan Erdoğan, Tahran ziyareti dönüşü uçakta gündemi değerlendirdi. Dünyaya önemli mesajlar verdi. ABD'ye ve İskandinav ülkelerine teröre verdikleri destek nedeniyle tepki gösterdi. Suriye'ye bir kez daha operasyon sinyali verdi.



F-16 tasarısı: Sayın Biden bize böyle bir Yunanistan şartı filan koymadı. "Ben elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi. Maalesef şu anda Temsilciler Meclisi'nde az da olsa bu işe muhalefet edenler var.



İsveç ve Finlandiya: Biz Finlandiya'ya da İsveç'e de şartlarımızı açık net söyledik. Parlamentolarına varıncaya

kadar terör örgütünü bunlar besliyor. Verdikleri sözü yerine getirmedikleri takdirde bu işe olumlu bakmamız mümkün değil.



Tahıl koridoru: Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı konusunda uzun süredir yoğun çalışma içerisindeyiz. Süreç İstanbul'da kurulacak bir koordinasyon merkezinden yürütülecek. Küresel gıda güvenliği bakımından önem arz eden bu hassas süreci nihayete erdirmek için gayretlerimiz devam ediyor.





Başkan Erdoğan, dün Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı.



Muhalefete eleştiri: Yalan üzerine kurulu bir siyaset anlayışı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim arkadaşlarda olduğu dönemde metro tünelleri açıldı. Bunlar geldi, Sancaktepe'de metroyu doldurdular. Bir yerde de bir tane şöyle köprü yapın da köprünüzle övünelim. Hiçbir adımları yok. İzmir'i sel alıp gidiyor. İstanbul'da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye'de, şurada, burada...