Son dakika: Koronavirüs haftalık vaka sayıları açıkladı! Katlanarak artıyor

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişi coronaya yakalandı.

Bir hafta içerisinde korona nedeniyle de 96 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 olarak açıklandı.