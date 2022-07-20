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    • 21.07.2022 00:22
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    Son dakika: Koronavirüs haftalık vaka sayıları açıkladı! Katlanarak artıyor

    Son dakika... Koronavirüs haftalık vaka sayıları belli oldu. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 11-17 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise geçen haftaya göre yükseldi. İşte 11-17 Temmuz tarihleri haftalık vaka tablosu...

    Son dakika: Koronavirüs haftalık vaka sayıları açıkladı! Katlanarak artıyor

    Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişi coronaya yakalandı.

    Bir hafta içerisinde korona nedeniyle de 96 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 olarak açıklandı.

    Türkiye'de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 184 oldu.

    Bakanlığı 4-10 Temmuz haftasını kapsayan tabloya göre, 117 bin 95 vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetmişti.
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüs haftalık vaka sayıları açıkladı! Katlanarak artıyor
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