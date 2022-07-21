Havret bir şey!

Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Saldırı nedeniyle kimi vatandaş ağır yaralandı, kimi ise hayatını kaybetti. Korku dolu olayın adresi bu kez İzmir'di. İzmir Bornova'da, Ege Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı için mezuniyet töreni düzenlendi. Bu sırada başıboş gezen köpek, törenin yapıldığı alana geldi. Bir anda saldırıya geçti! Öğrenci ve yakınlarından 12 kişinin yaralandığı belirtildi.



MEZUNİYET törenindeki saldırı sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Yorumlar ise şöyleydi:



BAŞIBOŞ köpekler kampüste sınıfta hatta kütüphanede bile karşımıza çıkıyor. Burası okul, barınak değil!

KAMPÜSLERDE yürüyemiyoruz. Çantamıza bile saldırıyorlar.

ISIRILAN öğrencilerin hissettiklerini düşünemiyorum, acısı da aşısı da cabası.

İZMİR'DE çok başıboş köpek var. Rezalet...

Cep telefonu tarafından kaydedilen o anlar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Öğrenciler isyan etti! Başıboş köpeklerin kampüs içinde dolaştıklarını, öğrencilere ve görevlilere saldırdıklarını söyledi. Vatandaşlar, sokak köpeklerinin yol açtığı hayati tehlikeye de dikkat çekti. Çözüm bulunmasını istedi.