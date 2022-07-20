FETÖ'nün ihanet otobüsü! Baştan sona sahtekarlığın belgeseli: Mavi Otobüs

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "FETÖ'nün otobüsü kalkıyor, binmeyen kalmasın" başlıklı o yazısı

15 Temmuz'da katledilen 252 şehidi ağzına almayan, o gece yaralananları, sakat kalanları da umursamayan Kılıçdaroğlu'nun gündemi darbeden yargılanan askeri öğrenciler.

FETÖ davalarında erler, şoförler, o gece silahı teslim eden binlerce asker, askeri öğrenci yargılamalarda suçsuz oldukları için beraat etti. Ne var ki Kılıçdaroğlu, içeride darbeden yatan kimseyi bırakmamaya, çıkanları da "kahraman" ilan etmeye kararlı görünüyor.

Herkesin davası kendine diyeceğim de...

Ne yazık ki, Kılıçdaroğlu Yüksek Yargı'dan kendisini sevindirecek haberler de alıyor.

Son olarak darbeye katıldıkları için yargılanan askeri okul öğrencilerinden 55'ine ceza, 66'sına beraat verildi.

Ne kadar da dengeli bir karar!







Neyse...

Kemal Bey de mahkemenin kararı üzerine zafer kazanmış edasıyla, beraat eden askeri öğrencilerden birini ailesiyle birlikte ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı FETÖ iltisaklı askeri öğrencinin annesi de "mesajını" CHP Genel Başkanı aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyurdu:

"Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben teröristtir diyemem. Benim komşularım oldu birçok bu cemaatten arkadaşlarım oldu, ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum."

Hepsi de tam 15 Temmuz'un arifesine denk gelen bu gelişmeleri, soluğu yurtdışında alan askeri okul öğrencilerinin konuştuğu "Mavi Otobüs" isimli belgeselin piyasaya sürülmesi izledi.

Denk gelmişsinizdir... Günlerdir Adem Yavuz Arslan'ından Banu Güven'ine pek çok kişi sosyal medyada bu belgesele övgüler düzüyor.

Tesadüfün böylesi.

Henüz isimleriyle partileşmeyen, seçimlere vekâleten katılacak olan FETÖ'cüler dert etmesinler...

CHP eksikliklerini hiç hissettirmiyor.

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