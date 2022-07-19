SİHAferberlik!

RUSYA, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Beş aydır devam eden savaşta, binlerce insan can verdi. Ukrayna ordusunun kullandığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları, savaştaki hakimiyetiyle dikkat çekti. Bunun üzerine Avrupa, seferberlik ilan etti. Yardım kampanyası düzenleyerek Bayraktar TB2 SİHA satın alıp Ukrayna'ya gönderdi. Litvanya ve Polonya'nın ardından Norveç de harekete geçti. Her Norveçli'den 10 kron istendi. 250 krondan fazla para bağışlayan ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı verileceği belirtildi. Kampanyada 55 milyon kron (5.5 milyon dolar) toplanacağı ve Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderileceği belirtildi.



Ukrayna lideri Zenenski, dün İç Güvenlik Kurumu Başkanı ve devlet başsavcısını vatana ihanet suçu nedeniyle görevden aldı! 60'tan fazla yetkilinin Rusya için casusluk yaptığı ortaya çıktı.