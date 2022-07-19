Kovid-19 testi 16 ay pozitif çıkan Muzaffer Kayasan sağlığına kavuştu

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Corona 2019'da Çin'de patladı. O tarihten itibaren milyonlarca kişi hastalığa yakalandı. Kimi hayatını kaybederken kiminin testi hep pozitif kaldı. Onlardan biri de İstanbul'da yaşayan Muzaffer Kayasan'dı. 56 yaşındaki Kayasan, 3 yıl önce lösemiye yakalandı. Kemik iliği nakli yapıldı. Tedavisi sürerken 2020'nin kasım ayında Corona'ya yakalandı. Tam 16 ay boyunca testi pozitif çıktı. Aylarca evinde kaldı. 86'ıncı testte sonuç negatif çıkınca büyük mutluluk yaşadı. Çok sevdiği torununa sarıldı. Duygularını şöyle anlattı: Günde 23 adet ilaç alıyorum. Allah devletimizden razı olsun. İlaçlarımı devletim karşılıyor. Eğer iyi bir sağlık sistemimiz olmasaydı ben çoktan ölmüştüm.

CEYHAN TORLAK