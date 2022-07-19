Kripto intiharı

Bağcılar'da yaşayan Aydın Polat'ın İSTOÇ Oto Galericiler Sitesi'ndeki dükkânında geçtiğimiz hafta sonu 10.00 sıralarında tek el silah sesi duyuldu. Çevredekiler dükkâna gittiğinde, Aydın Polat'ı koltuğa yığılmış halde kanlar içerisinde buldu. Yanında bir de tabanca vardı.

BORCU ÇOK FAZLA

Sağlık ekipleri geldiğinde Aydın Polat hayatını kaybetmişti. Kamera görüntülerine göre, Aydın Polat sabah erken saatlerde dükkânını açmıştı ve içeride sadece kendisi vardı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada, Aydın Polat'ın çevredeki esnaftan yüklü miktarda para alıp coin piyasasında işlettiği bilgisine ulaştı. Aydın Polat sanal paralar değer kaybedince topladığı anaparaları bile ödeyemeyecek duruma düşmüştü. Yaklaşık 5 milyon lira para kaybettiği öne sürülen genç adam bu nedenle de bunalımdaydı. Aydın Polat'ın cenazesi polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



OTELDE SIR ÖLÜM

İstanbul Şişli'deki bir otelde kalan yabancı uyruklu kadın, gece saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



SAHİLDEKİ CESET

İstanbul Sarıyer'de önceki gün güneşli havayı fırsat bilerek Kısırkaya Sahili'ne koşanlar öğle saatlerinde su yüzünde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İncelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yunus Emre KAVAK