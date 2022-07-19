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    Sıcak hava dalgası, Avrupa’yı esir aldı. Termometreler 50 dereceyi gösterirken binden fazla kişinin öldüğü açıklandı. Orman yangınları ise hala kontrol altına alınamadı.

    Kırmızı alarm

    KÜRESEL ısınma, dünyayı sardı! Avrupa kıtası, tarihinin en sıcak günlerini yaşadı. 50 dereceyi gören hava sıcaklıkları nedeniyle İspanya ve Portekiz'deki toplam can kaybı bini aştı! İtalya, İngiltere Fransa, Belçika ve Hollanda'da da alarm vardı! Birleşik Krallık, tarihinin en sıcak gününü yaşadı. Termometreler 41 dereceyi gösterirken vatandaşlar parklara aktı! Uzmanlar, aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıplarının 3 kat artabileceğini açıkladı. Sıcaklar nedeniyle orman yangınları da başladı! Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 14 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'deki yangın kontrol altına alındı. ABD'de de 19 eyalette orman yangının rapor edildiği açıklandı.

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