Gençlere müjde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Erdoğan tarafından Beştepe'de yapıldı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Erdoğan önemli açıklamalar yaptı:



Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkı sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması için şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum. İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Duruşumuz nettir, gerisini kendileri bilir.

15 TEMMUZ mitinginde şehitlerimizi yad ettik. Sayın Bahçeli ile beraber Saraçhane Meydanı'nda buluştuk.



Bay Kemal, Osmangazi Köprüsü sayesinde yolculuk çile olmaktan çıktı. 5-16 Temmuz arasında köprüyü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır. Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz'da 14 bin araç kullanmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun?





Dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Şubat-Mart ayları birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi göreceğiz.



BU yıl, 520 binden fazla gencimiz burs, 800 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi almıştır. Kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonrabaşlıyor. Bu sürede öğrenci işe başlamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor. Yıllık güncelleme yurt içi fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Ama Bay Kemal utanmadan faizden bahsediyor.

GENÇLERIMIZI böyle bir yükün altında bırakamazdık. Çalışmaları başlattık. Enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırdık. Uygulamadan, hala kredi ödemesi yapan öğrenciler de faydalanacak. 3 milyon 157 bin gencimizin kredi sorununu çözmüş oluyoruz.



ÖĞRETMEN VE ÖĞRETİCİLERE DESTEK

Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak.

KREDİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Başkan Erdoğan, milyonlarca gencin beklediği KYK borcu kararını açıkladı. Üniversite öğreniminde alının kredinin yalnızca ana parasının ödeneceğini paylaştı.





GÖZLER TAHRAN'DA

Başkan Erdoğan, açıklamalarının ardından İran'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktı. 18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyaret, dünyada da büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gerçekleştireceği ikili toplantıda bölgesel ve küresel meselelerin ele alınacağı açıklandı. Diplomasi trafiğine devam eden Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'in de yer alacağı Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na da katılacağı vurgulandı. Üçlü zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak.