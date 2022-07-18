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    • 18.07.2022 22:17
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    • 18.07.2022 22:17
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    Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı! Termometreler 44 dereceyi gösterecek

    Antalya Valiliği, il genelinde 19-25 Temmuz tarihleri arasında yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Düşük nem ile kuvvetli rüzgarların neden olabileceği olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    DHA
    Valilikten ’yüksek sıcaklık’ uyarısı!

    Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

    SICAKLIK 44 DERECEYİ BULACAK
    Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

    Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

    DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI
    Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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    Haberler Güncel Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı! Termometreler 44 dereceyi gösterecek
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