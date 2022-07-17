Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik'e çirkin saldırı!





Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik ise "Normalde işgaliye bedeli ödemesi gerekiyor. Bu arkadaşlar gelip işgaliye bedelini ödemeyeceklerini söyledi. Biz ise yasal olan neyse öyle olacağını söylediğimizde şahsın ağabeyi bize tehdit etti ve hakaret bulundu. Daha sonra baba ve üç oğlu beni darbettiler. Gidip şikayetimizi verdik. İlçe hastanesinden buraya sevk edildim. Gerekli işlemler yapıldı. İlçemiz adına üzücü bir şey. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sol omuzumu kaldıramıyorum, parmağımda çatlak var. Kollarımda ve bacaklarımda sıyrıklar var. Çok şükür durumum iyi" ifadelerini kullandı.

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