Son dakika: Diyarbakır Hani'de teröristler kameraya yakalandı! ATAK helikopterleri ateş yağdırdı

Operasyon Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında akşam saatlerinde 19:50 sıralarında gerçekleşti.
TERÖRE GEÇİT YOK
2 PKK'lı güvenlik kamerasına takıldı.Teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Hani İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'na bağlı TİM'ler bölgeye sevk edildi.
Daha sonra 2 PKK'lı ile güvenlik arasında sıcak temas sağlandı. PKK'lı teröristler Mehmetçik'in "teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verdiler.
SİVİLLER
Diğer yandan görüntülerde yer alan sivil elbiseli 2'PKK'lının sırtında silahların olduğu tespit edildi.
ATAK'LAR BOMBALADI
Öte yandan bölgeye Diyarbakır merkezden ATAK Helikopterler sevk edildi. ATAK'ların da katıldığı harekat 45 dakika sürdü.
Operasyon sonrası 2'PKK'lı ölü olarak ele geçirildi. Görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı.