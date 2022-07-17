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    • 18.07.2022 00:51
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    Son dakika: Diyarbakır Hani'de teröristler kameraya yakalandı! ATAK helikopterleri ateş yağdırdı

    Son dakika... Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında akşam saatlerinde 2 PKK'lı terörist kameraya yakalandı. Bölgeye komandolar ve ATAK elikopteri sevk edildi. 45 dakika süren operasyon sonunda teröristler öldürüldü.

    ATAK helikopterleri teröristleri öldürdü

    Operasyon Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında akşam saatlerinde 19:50 sıralarında gerçekleşti.

    TERÖRE GEÇİT YOK

    2 PKK'lı güvenlik kamerasına takıldı.Teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Hani İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'na bağlı TİM'ler bölgeye sevk edildi.

    Daha sonra 2 PKK'lı ile güvenlik arasında sıcak temas sağlandı. PKK'lı teröristler Mehmetçik'in "teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verdiler.

    SİVİLLER

    Diğer yandan görüntülerde yer alan sivil elbiseli 2'PKK'lının sırtında silahların olduğu tespit edildi.

    ATAK'LAR BOMBALADI

    Öte yandan bölgeye Diyarbakır merkezden ATAK Helikopterler sevk edildi. ATAK'ların da katıldığı harekat 45 dakika sürdü.

    Operasyon sonrası 2'PKK'lı ölü olarak ele geçirildi. Görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı.
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