Bakan Murat Kurum'dan 'Adana'ya ithal çöp döküldü' iddialarına yalanlama: Söz konusu olamaz

Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz.

Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."