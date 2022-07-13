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    • Güncel
    • 13.07.2022 22:20
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    • 13.07.2022 22:39
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    Bakan Murat Kurum'dan 'Adana'ya ithal çöp döküldü' iddialarına yalanlama: Söz konusu olamaz

    İngiliz Daily Mirror gazetesinin 'Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü' haberlerinin peşine CHP medyası da takılarak algı operasyonuna soyundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı. Kurum meselenin aslını tane tane anlattı.

    takvim.com.tr
    Çöp yalanı patladı

    İngiliz Daily Mirror gazetesi Türkiye'yi hedef alan bir habere imza atarak İngiltere'den gönderilen çöplerin Adana'ya döküldüğünü ve çevre katliamı yaşandığını iddia eden bir haber servis etti.

    İNGİLİZ YALANINI CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ
    İngiliz medyasının servis ettiği haberi CHP yandaşı medya köpürttü.

    Sözcü ve Cumhuriyet gibi yayın organları Daily Mirror'un algı içerikli haberini okuyucularına aktararak operasyonun parçası oldu.

    SÖZ KONUSU OLAMAZ
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.

        Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

        "Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz.

        Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz.

        Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."
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        Çöp yalanı patladı
        Haberler Güncel Bakan Murat Kurum'dan 'Adana'ya ithal çöp döküldü' iddialarına yalanlama: Söz konusu olamaz
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