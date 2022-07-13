Bakan Murat Kurum'dan 'Adana'ya ithal çöp döküldü' iddialarına yalanlama: Söz konusu olamaz

İngiliz Daily Mirror gazetesi Türkiye'yi hedef alan bir habere imza atarak İngiltere'den gönderilen çöplerin Adana'ya döküldüğünü ve çevre katliamı yaşandığını iddia eden bir haber servis etti.
İNGİLİZ YALANINI CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ
İngiliz medyasının servis ettiği haberi CHP yandaşı medya köpürttü.
Sözcü ve Cumhuriyet gibi yayın organları Daily Mirror'un algı içerikli haberini okuyucularına aktararak operasyonun parçası oldu.
SÖZ KONUSU OLAMAZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin açıklama yaptı.