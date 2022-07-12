Avrupa'da ikiyüzlülük yine sahnede! Danimarkalı vekiller HDPKK kongresine katıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Olağan Genel Kongresi'nde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşma yaptığı sırada, yüzleri kapalı 2 kişi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalışmıştı. Kongreye terör örgütü PKK'ya sempatizanlık besleyen Danimarkalı parlamento üyeleri de katıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
HDP olağan kongresinde atılan sloganlar ve PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
HDP'YE DESTEK DANİMARKALI PKK SAVUNUCULARINDAN
Terör sevici Danimarka Kızıl-Yeşil İttifak (Birlik Listesi) milletvekilleri Maria Temponeras ile Anne Hegelund kongrede yayınladıkları videoda, HDP'nin sözde barış ve adalet için mücadele ettiğini, bu nedenle desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.