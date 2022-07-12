Avrupa'da ikiyüzlülük yine sahnede! Danimarkalı vekiller HDPKK kongresine katıldı

HDP'YE DESTEK DANİMARKALI PKK SAVUNUCULARINDAN

Terör sevici Danimarka Kızıl-Yeşil İttifak (Birlik Listesi) milletvekilleri Maria Temponeras ile Anne Hegelund kongrede yayınladıkları videoda, HDP'nin sözde barış ve adalet için mücadele ettiğini, bu nedenle desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.