Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbulda yaşanan toplu ulaşım çilesi kaza ve arızalarla felakete dönüşüyor.

İETT otobüslerinin karştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.