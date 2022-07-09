Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2022 15:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 15:32
    ABONE OL

    Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı

    İstanbul haberleri... İETT otobüslerinin karştığı kazalara bir yenisi daha eklendi.  İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

    Yine kaza!

    İstanbulda yaşanan toplu ulaşım çilesi kaza ve arızalarla felakete dönüşüyor.

    İETT otobüslerinin karştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

    Merdivenköy Mahallesi Doktor Erkin Caddesi'nde Aydın Sarı idaresindeki 34 RB 8417 plakalı İETT otobüsü, Merdivenköy Caddesi'nden çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobille çarpıştı.

    İETT KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI
    Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

    Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünyayı sarsan Shinzo Abe suikastında otopsi raporu çıktı
    Haberler Güncel Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı
        SON DAKİKA