Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbulda yaşanan toplu ulaşım çilesi kaza ve arızalarla felakete dönüşüyor.
İETT otobüslerinin karştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Merdivenköy Mahallesi Doktor Erkin Caddesi'nde Aydın Sarı idaresindeki 34 RB 8417 plakalı İETT otobüsü, Merdivenköy Caddesi'nden çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobille çarpıştı.
İETT KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.