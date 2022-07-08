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    • 08.07.2022 19:35
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    Son dakika: Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı

    Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz." dedi

    Bakan Koca’dan hatırlatma dozu uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz." dedi.

    "BAYRAMA BURUK GİRİYORUZ"

    Koca ayrıca, "Bayrama buruk giriyoruz. Bir hekimin hayattan koparılması bizleri sarstı. Telafi edilemez olan can kaybıdır. Bunun dışında zaten geçici olan bazı sıkıntıları hızla aşacak güçte ve noktadayız. Birkaç konudaki değerlendirmemi dikkatinize sunuyor, bayramınızı kutluyorum." dedi.

    KOVİD UYARISI

    Kıymetli vatandaşlarım, Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Koca mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

        "Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez. Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustosta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."
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