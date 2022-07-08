Son dakika: Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz." dedi.
"BAYRAMA BURUK GİRİYORUZ"
Koca ayrıca, "Bayrama buruk giriyoruz. Bir hekimin hayattan koparılması bizleri sarstı. Telafi edilemez olan can kaybıdır. Bunun dışında zaten geçici olan bazı sıkıntıları hızla aşacak güçte ve noktadayız. Birkaç konudaki değerlendirmemi dikkatinize sunuyor, bayramınızı kutluyorum." dedi.
KOVİD UYARISI
Kıymetli vatandaşlarım, Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.