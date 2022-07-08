Son dakika: Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı

Koca mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez. Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustosta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."