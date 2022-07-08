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    • Güncel
    • 08.07.2022 19:13
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    • 08.07.2022 19:13
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    Diyanet İşleri Başkanlığı Konya'daki imamla ilgili soruşturma başlattı

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." denildi.

    Diyanet’ten Konya’daki imama soruşturma

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Konya'da görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin personel hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

    Diyanet açıklamasında "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." denildi.

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    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Konya'daki imamla ilgili soruşturma başlattı
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