Şehit Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla dün Kahramanmaraş'a getirilen şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmak üzere kırsal Taşoluk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.
Baba Mikdat ile anne Güllü Yıldırım ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.
Şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Taşoluk Mahalle Meydanı'na getirilerek katafalka konuldu.
Şehidin aynı zamanda meslektaşı olan kardeşi Mahmut Yıldırım da üniformasıyla törene katıldı.