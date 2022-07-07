Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar: Önce Kuleba ardından Lavrov

Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştükten sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında Ukrayna savaşı ve gıda güvenliği vardı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.