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    • 07.07.2022 12:22
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    • 07.07.2022 14:01
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar: Önce Kuleba ardından Lavrov

    Son dakika haberi! Endonezya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştükten sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında Ukrayna savaşı ve gıda güvenliği vardı. Öte yandan gelen son haberlere göre, Rusya bandıralı gemi ‘Zhibek Zholy’, bu sabah konum vericisini kapatarak bölgeden ayrıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik temaslar!

    Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştükten sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında Ukrayna savaşı ve gıda güvenliği vardı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Kuleba'nın görüşmede Ukrayna'daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

    Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü.

    LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
    Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

    Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştüğüm Rus mevkidaşım Lavrov'la, Ukrayna'daki savaşı, gıda güvenliğini ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

        TAHIL YÜKLÜ RUS GEMİSİ, KARASU'DAN AYRILDI
        Savaş sırasında Rusya'nın eline geçen Ukrayna'nın Berdyansk şehrindeki limandan 29 Haziran'da tahıl yükü ile ayrılan 'Zhibek Zholy' gemisi, konum vericisini kapatıldıktan 3 gün sonra, 1 Temmuz sabahı Sakarya'daki Karasu Limanı açıklarına demirlendi.

        Ukrayna da Karasu demirleme alanında bekletilen geminin çalıntı tahıl taşıdığı iddiasıyla Türkiye'den gemiye el koyulmasını talep etti. 140 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip, 4 bin ton buğday yüklü gemi, Karasu sahilinden 2 kilometre açıkta, 1 Temmuz'dan bu yana bekledi.

        'Zhibek Zholy' gemisi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak Karadeniz'e açıldı. Yükünü boşaltmadan limandan ayrılan geminin, Rusya'ya geri döndüğü öne sürüldü.

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