Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar: Önce Kuleba ardından Lavrov

Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştükten sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında Ukrayna savaşı ve gıda güvenliği vardı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Kuleba'nın görüşmede Ukrayna'daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü.
LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştüğüm Rus mevkidaşım Lavrov'la, Ukrayna'daki savaşı, gıda güvenliğini ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.