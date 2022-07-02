Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu Ulaştırma projelerine ilişkin bilgi verdi. Karaismailoğlu Kurban Bayramı ile ilgili merakla beklenen o açıklamayı da yaptı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

1 KURUŞ ÖDEMEDİK

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.