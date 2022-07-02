Kastamonu ve Bartın'daki sel felaketinin bilançosu 4.2 milyar TL

'HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Yaşanan eleştirilere değinen Bakan Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Dönem dönem bu tür afetlerde bazı tartışmalar oluyor, 'işte biz buraya araç gönderdik, aracımızı durduruyorlar. İşte çalıştırmıyorlar', bir açıklama yapayım, AFAD afette bütün kamu araçlarını sahibidir. Bazı belediyeler, 'ben aracımı gönderdim' diyor ya, yüzlerce belediye var aracını gönderiyor sesini çıkarmıyor. Bunu bir insanlık ve komşuluk ve bir kamu yararı olarak değerlendiriyor. Bu araçlar bizim şahsi mallarımız değildir, bu araçları milletin malıdır. Biz afet zamanında kamunun bütün araçların AFAD'ındır. Ve istediği özel teşebbüslerin de araçlarını alabilme kabiliyetini kanunen hakkı söz konusudur. Ve bunu da yaptığımız zamanlar da oluyor. Onun için milletin vergileriyle alınmış, yok Bartın'a geldi, bekletildi gibi çalışanların da moralini bozabilecek, bütünlüğü bozabilecek bir çalışmayı bir değerlendirmeyi sadece ve sadece küçük işlerle meşgul olmak olarak görürüz. Bu doğru değildir. Biz buna bakmayız ama kamuoyunu aydınlatma gibi bir vazifemiz ve görevimizde söz konusudur. Arkadaşlarımız burada yoğun bir çalışma ortaya koydular. Elbette ki görevimizi yapacağız, yapmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, hangi kurumdan gelirse gelsin, herkesin başımızın üzerinde yeri var. Herkesi sevk etmekle görevliyiz, görevimiz budur. Evet eksik yapmış isek eksik yapmışızdır. Bu eksikliğinde maliyetini üzerimize almaya elbette ki kabulüz. Onun için özellikle afet zamanlarında birtakım değerlendirmeler yapmanın çok makul olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Allah bu afetlerle bizlere karşı karşıya bırakmasın."