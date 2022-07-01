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    • 01.07.2022 21:58
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    Tekirdağ'da dehşet evi! Tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

    Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Selim Aydın (42), tartıştığı eski nişanlısı Nurcan O. (30) tarafından bıçakla öldürüldü.

    Dehşet evi! Tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü

    Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Cedit Alipaşa Mahallesi Enis Sülün Caddesi üzerindeki Selim Aydın'ın evinde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan O., anlaşmazlık yaşadığı nişanlısı Selim Aydın'dan bir süre önce ayrıldı. Aydın, bugün, kendisini terk eden Nurcan O.'yu konuşmak için evine davet etti.

    İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan O., mutfaktan aldığı bıçakla Aydın'ı yaralayıp, evden kaçtı. Kendi evine giden Nurcan O.'nun durumu ağabeyi M.O.'ya anlatması üzerine ağabeyi hemen Selim Aydın'ın evine gitti. M.O., ağır yaralı halde bulduğu Aydın'ı kendi aracı ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Nurcan O.'yu gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Tekirdağ'da dehşet evi! Tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
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