Son dakika: 2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi, 2020 yılından bu yana Diyarbakır anneleri içinde yer alıyor.

M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor.

Böylelikle evlat nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha, Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar" dedi.