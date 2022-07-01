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    • 01.07.2022 19:03
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    Son dakika: Asgari ücrete zam açıklamasında güldüren anlar! Başkan Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: "Senin başında da saç kalmadı ya"

    Son dakika haberleri... Milyonların beklediği yeni asgari ücret Dolmabahçe Ofisi'nde Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti. Başkan Erdoğan yanında oturan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a, "Senin başında da saç kalmadı ya" diye seslendi. Atalay ise elini başına götürerek kontrol etti.

    Asgari ücrete zam açıklamasında güldüren anlar!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

    Başkan Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

    Açıklamaların yapılmasından hemen önce yanında oturan Atalay'a seslenen Başkan Erdoğan, güldüren anlara neden oldu.

    "SENİN BAŞINDA DA SAÇ KALMADI YA"

    Atalay'a, "Senin başında da saç kalmadı ya" diyen Başkan Erdoğan kahkaha atarken, Atalay ise elini başına götürerek kontrol etti.
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    Haberler Güncel Son dakika: Asgari ücrete zam açıklamasında güldüren anlar! Başkan Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: "Senin başında da saç kalmadı ya"
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