Son dakika: Asgari ücrete zam açıklamasında güldüren anlar! Başkan Erdoğan'dan Ergün Atalay'a: "Senin başında da saç kalmadı ya"

Açıklamaların yapılmasından hemen önce yanında oturan Atalay'a seslenen Başkan Erdoğan, güldüren anlara neden oldu.

"SENİN BAŞINDA DA SAÇ KALMADI YA"

Atalay'a, "Senin başında da saç kalmadı ya" diyen Başkan Erdoğan kahkaha atarken, Atalay ise elini başına götürerek kontrol etti.