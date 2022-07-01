Sancaktepe'de İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıdan karşıya geçen küçük kıza çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice sokakta geçtiğimiz günlerde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı.
Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü. Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ESNAFLAR KÜÇÜK KIZI KUCAKLAYARAK HASTANEYE KOŞTU
Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.