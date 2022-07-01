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    • 01.07.2022 08:16
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    Sancaktepe'de İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıdan karşıya geçen küçük kıza çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

    Son dakika haberi! Sancaktepe’de cadde üzerinde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız 5 metre savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İETT dehşet saçtı küçük kız ölümden döndü!

    Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice sokakta geçtiğimiz günlerde yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı.

    Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü. Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



    ESNAFLAR KÜÇÜK KIZI KUCAKLAYARAK HASTANEYE KOŞTU
    Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.



        "OTOBÜS TERS YÖNDEN GELİYORDU"
        Kaza anını gören esnaf Mevlüt Kement, "Otobüs ters yönden geliyordu. Kız da burada annesi ile karşıdan karşıya, hastaneye geçerken o esnada otobüs çarptı." dedi.


        Kaza sonrası yaşananlarla ilgili konuşan Kement, "Buradan da bir arkadaş sağ olsun hastaneye götürdü. Burası bir acil hastane girişi gibi değil. Tek yön yapıldı burası ancak araçlar buraya park yapıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekli." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Sancaktepe'de İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıdan karşıya geçen küçük kıza çarptı: O anlar güvenlik kamerasında
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