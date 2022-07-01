Sancaktepe'de İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıdan karşıya geçen küçük kıza çarptı: O anlar güvenlik kamerasında



Kaza sonrası yaşananlarla ilgili konuşan Kement, "Buradan da bir arkadaş sağ olsun hastaneye götürdü. Burası bir acil hastane girişi gibi değil. Tek yön yapıldı burası ancak araçlar buraya park yapıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekli." ifadelerini kullandı.

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