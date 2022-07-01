LGS sonuçları açıklandı: Sonuçlar ile kızların ipi göğüslediği görüldü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da yapılan LGS Sınav sonuçları açıklandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin girdiği sınavda 193 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olmayı başardı. Elde edilen bulgulara göre, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları anlaşıldı. Türkiye birincileri, başarılarını TAKVİM'e anlattı:

DİSİPLİN BAŞARIYI GETİRDİ

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Harun Harman "Bu okulda hem milli hem de manevi değerlerimi çok iyi öğrendim" ifadesini kullandı. Sivas'ta hafızlık projesinin uygulandığı Zeki Hayran Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören, 4'ü hafız 6 öğrenci, LGS sınavında 1,58'lik dilime girdi. Türkiye birincisi Reyyan Duman, "Hafızlıktaki çalışma disiplinim, LGS'ye hazırlık sürecinde bana çok yardımcı oldu. Gönlümden geçen Kartal İmam Hatip'i kazandım" dedi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarında eğitim gören ve sınıf arkadaşı olan Kenan Sari ve Mustafa Yiğit Çelik tüm sorulara doğru yanıt verdi.

BİLFEN Ortaokulları'ndan 15 öğrenci 500 tam puan alarak 193 birinci arasında yer aldı.

LGS'de Bahçeşehir Koleji'nden 16 öğrenci Türkiye birincisi oldu.

Reyyan Duman Kartal İmam Hatip Lisesi'nde okumak istiyor.

Türkiye birincisi Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Neva Öztürk, "Başarmak inanmakla eşdeğerdir. İnandım çok çalıştım, çok emek verdim" dedi.

Erzurum'da Kenan Sari ve Mustafa Yiğit birinci oldu.

TERCİHLER PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

4 Temmuz'da başlayacak tercihler, 20 Temmuz saat 17.00'de bitecek. Sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapılabilecek. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarına ve puanına göre yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav puanına sahip tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak.