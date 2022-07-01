İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı: Gemiler İstanbul Boğazı'nda su takı oluşturdu

Yine dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa'nın da yad edildiğini belirten Yerlikaya, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk halkına denizlere sahip çıkma bilincini aşıladığını, denizciliğin bugünlere ulaşmasını sağladığını kaydetti.

Denizin kendileri için engin mavilikler anlamına geldiğini dile getiren Yerlikaya, "Çaka Bey'den Karamürsel Bey'e, Seydi Ali Reis'ten Barbaros Hayrettin Paşa'ya mavi denizlerden mavi vatana kahramanlık ve zaferlerle dolu bir mazi demek. Güçlü ve büyüyen Türkiye idealimizde, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemize ve mavi vatana verdiğimiz sözümüz 'Denizciliğimizin gelişmesi, yelkenlerimizin daima rüzgarlarla dolması sözüdür.' Bu hedefle modern tersanelerimizde ürettiğimiz gemilerle gücümüze güç katıyor, kıyılarımızdaki limanlarla dünyaya bağlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer de denizlerdeki hakimiyetin ve bağımsızlığın sembolü olan kabotaj hakkının kazanılmasının 96. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.