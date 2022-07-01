FETÖ'nün 'Askeri' ve 'Eğitim' yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Milli Eğitim Yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

ASKERİ YAPILANMADA 8 GÖZALTI

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK bünyesinde rütbeli mensuplarının Kara Harp Okulunda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri vb. iddiaları üzerine,

(1) Albay (Emekli), (3) Binbaşı (1'i Görv. Uzak, 2'si İhraç) , (9) Yüzbaşı (9'u İhraç) ve (3) Üsteğmen (1'i Malülen Emekli, 2'si İhraç) olmak üzere toplam (16) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (8) şahıs,

EĞİTİM YAPILANMASINDA 6 GÖZALTI

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "Milli Eğitim Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen örgüt mensuplarının deşifresi ile yakalanmalarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne iltisak ve ilişkisi bulunduğu tespit edilen 2'si Aktif, 9'u ihraç öğretmen olmak üzere toplam (11) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şahıs olmak üzere, toplam *14* şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari *13* şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir."