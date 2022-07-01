İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Milli olarak geliştirilen modüllerin NATO tatbikatlarında kullanılmasının da oldukça önem taşıdığını vurgulayan Nacar, "Komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinde öncü bir firma olarak bu alanlardaki desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Coğrafi bilgi sistemleri ve bunların deniz versiyonlarının tatbikatlarda kullanılmasından, denizlerdeki münhasır ekonomik bölgelerin korunması, Batı Afrika'daki tehditlere karşı daha yetişmiş deniz gücünün oluşması adına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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