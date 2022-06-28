İzmir'deki Çav Bella skandalına flaş karar: Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan CHP'li Banu Özdemir, ikinci kez beraat etti

SAVCI, MÜTALAA İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Bozma kararının ardından Özdemir geçen 9 Haziran'da İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Özdemir savunmasında, "İşlemediğim bir suç yüzünden cezaevlerinin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı dönemde cezaevinde kalmıştım. 8 aylık yargılamanın ardından beraat ettim. Yaptığım kınama nedeniyle paylaşımım kasıt olarak sayıldı. Yazılan müzekkerelerde somut olay olmadığı görüldü. Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum. Bu özrü sadece kendi adıma değil beni yetiştirmiş ailem adına da bekliyorum" dedi. Celsede söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.