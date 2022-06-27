Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO talebine tepki: Mantık katliamı

Bunu tüm muhataplarıyla da paylaştıklarını aktaran Bakan Akar, "Bizim; Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden 'evet' dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Akar, mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

"Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bakan Akar, "Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız, azimliyiz, buna da muktediriz." diye konuştu. Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti: