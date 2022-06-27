Marmaris'teki yangının soğutma çalışmaları sürerken, alev savaşçıları yeni yangınlara karşı her an tetikte

Muğla Marmaris'te 21 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınan yangında 4 bin 500 hektar makilik ve kızılçam örtülü alan yandı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için olağanüstü çaba gösteren ekipler, bölgede nöbete başladı. İzmir Bayraklı Belediyesi personeli Cihat Kaygaç, "Bir kepçemiz ve bir su tankerimiz var. Günlerdir burada sabah akşam görev yapmaktayız. İlk günden bu yana müdahale ekiplerine ve arazözlere yardımlarda bulunuyoruz. Orman içinde yol açıyoruz. Yangın kontrol altına alındığı için artık AFAD'tan gelecek haberi bekliyoruz. Gelecek habere göre hareket edeceğiz ve görev yerlerimize döneceğiz" ifadesini kullandı.