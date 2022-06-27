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    Marmaris'teki yangının soğutma çalışmaları sürerken, alev savaşçıları yeni yangınlara karşı her an tetikte

    Muğla Marmaris'te 21 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınan yangındasoğutma çalışmaları sürerken yeni yangınlara karşı her an tetikte bekliyor.

    Alev nöbeti

    Muğla Marmaris'te 21 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınan yangında 4 bin 500 hektar makilik ve kızılçam örtülü alan yandı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için olağanüstü çaba gösteren ekipler, bölgede nöbete başladı. İzmir Bayraklı Belediyesi personeli Cihat Kaygaç, "Bir kepçemiz ve bir su tankerimiz var. Günlerdir burada sabah akşam görev yapmaktayız. İlk günden bu yana müdahale ekiplerine ve arazözlere yardımlarda bulunuyoruz. Orman içinde yol açıyoruz. Yangın kontrol altına alındığı için artık AFAD'tan gelecek haberi bekliyoruz. Gelecek habere göre hareket edeceğiz ve görev yerlerimize döneceğiz" ifadesini kullandı.



    Yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları başladığında ekipler mutluluktan birbirine sarıldı.



    ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ekiplerle yemekte bir araya geldi. Kiriçci, yemek sırasında Başkan Erdoğan'ı görüntülü aradı. Erdoğan, alevlerle mücadele eden kahramanlara teşekkür etti. "İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kardeşlerimiz bu ülkenin evlatları olarak bugün zor şartlarda irade ortaya koyuyor" dedi.

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    Haberler Güncel Marmaris'teki yangının soğutma çalışmaları sürerken, alev savaşçıları yeni yangınlara karşı her an tetikte
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