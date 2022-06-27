BİR DAHA KAMUOYUNU MEŞGUL ETMESİN

Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.