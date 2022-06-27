Kabine Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli milletvekili maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmasına ilişkin konuştu.
FIRTINA KOPARANLARA BİR ÇİFT SÖZ
Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, merhum cumhurbaşkanları hak sahiplerine yapılan ödemelerin göstergesidir.
KILIÇDAROĞLU'NUN ALDIĞI MAAŞTAN BİRİ CUMHURBAŞKANLIĞINA ENDEKSLİ
Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün eeğil. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.
BİR DAHA KAMUOYUNU MEŞGUL ETMESİN
Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.