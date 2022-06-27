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    • 27.06.2022 20:30
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    • 27.06.2022 20:52
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    Başkan Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanun metninden çıkarılsın

    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak algı yapmaya çalışanlara sert yüklendi. "Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine" diye başlayan Erdoğan TBMM'ye çağrıda bulunarak "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan TBMM’ye çağrı

    Kabine Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli milletvekili maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmasına ilişkin konuştu.

    FIRTINA KOPARANLARA BİR ÇİFT SÖZ

    Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, merhum cumhurbaşkanları hak sahiplerine yapılan ödemelerin göstergesidir.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ALDIĞI MAAŞTAN BİRİ CUMHURBAŞKANLIĞINA ENDEKSLİ

    Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün eeğil. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

    BİR DAHA KAMUOYUNU MEŞGUL ETMESİN

    Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.
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