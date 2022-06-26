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    • 26.06.2022 11:25
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    • 26.06.2022 11:45
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    Yerli denizaltı STM500'ün üretimi başlıyor

    Son yıllarda savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle sınıf atlayan Türkiye, STM500 denizaltısının üretim faaliyetlerine de start verdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, "STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak" denildi.

    Yerli denizaltının üretimi başlıyor

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

    Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli denizaltı projesinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

    STM500 denizaltısının ileri ve modern savaş sistemleriyle yapılacağını vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım. Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak."

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    Haberler Güncel Yerli denizaltı STM500'ün üretimi başlıyor
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