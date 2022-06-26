Gözler kritik Kabine'de! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 günlük tatil kararı Kabine'den çıkacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın çok kritik bir karar verecek. Kurban Bayramı tatiline çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle arada kalan 13 temmuz ve 14 temmuz tarihlerinin idari izin olarak karara bağlanması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması gündemde.

Kabinede ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;