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    • 26.06.2022 08:28
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    • 26.06.2022 08:28
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    Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

    Bursa’da Gürsu ilçe merkezinde durdurulan otomobilden 3 bin 180 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.T., adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.

    Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

    Bursa'da jandarma ekipleri çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde H.T. isimli şahsın otomobiliyle kaçak sigara getireceği istihbaratını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

    Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma izni sonrası Gürsu ilçe merkezinde durdurulan otomobilden 3 bin 180 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli H.T., adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.

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