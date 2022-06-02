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    • 02.06.2022 06:58
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    MİT'in çökerttiği suikast hücresine 32 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

    Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çökerttiği 2’si Türk 4’ü Rus vatandaşı 6 kişilik suikast hücresinin üyeleri hakkında 15 yıldan 32 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talebiyle dava açıldı. Suikast hücresinin istihbari yöntemler kullanarak para karşılığında bir bilgi ağı kurdukları, bu ağ kapsamında elde ettikleri gizli verilerin kullanılması ile Türkiye'de cinayet, adam kaçırma, tehdit, şantaj gibi suçları işlemeyi tasarladıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

    MİT’in çökerttiği suikast hücresine dava

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ağına takılan 2'si Türk 4'ü Rus vatandaşı 6 kişilik suikast hücresiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen yıl martta tutuklanan 6 şüpheliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturmasını tamamlandı.

    Rus vatandaşı hücre lideri Khamzat Dokuev (40), hücre üyeleri Badruidin Kimaev (48), Ahmet İdigov (39), Muslim Amiriev (52) hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Suikast şebekesine 200 dolar karşılığında bilgi veren bir kamu kuruluşunda görevli K.A. (39) ve aracılık yapan Suat Coşkun (46) hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından 19 yıldan 32 yıla kadar hapis cezaları istendi.

        Şüphelilerin önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. İddianameye göre, suikast hücresinin hedefinde üç Rus vatandaşı bulunuyordu.

        Sabah'ta yer alan habere görei ikisi Türkiye'de yaşayan bu isimler, Rusya Savunma Bakanlığı Mülkiyet İlişkileri Dairesi eski Başkan Yardımcısı Daniil Sukhanov ve Federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Saint Petersburg Mühendislik ve Savunma Bakanlığı Teknik Merkezi eski Başkanı" Alexei Kupriyanov'du.

        İddianamede yer alan MİT'in gönderdiği bilgi notunda ise, suikast hücresinin istihbari yöntemler kullanarak para karşılığında bir bilgi ağı kurdukları, bu ağ kapsamında elde ettikleri gizli verilerin kullanılması ile Türkiye'de cinayet, adam kaçırma, tehdit, şantaj gibi suçları işlemeyi tasarladıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

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            İddianamede yer verilen MİT'in bilgi notunda, Türkiye'nin yabancı ülkelerin operasyon alanı olduğu algısına yol açabilecek, suikast hücresinin hedeflediği eylemlerin olası neticeleri dikkate alındığında eylemin Türkiye'de ikamet eden yabancı şahısların kişisel verilerinin ve can güvenliğinin sağlanmadığı hususlarında uluslararası bir algı oluşturabilecek bu tip faili meçhul yasa dışı eylemlere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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