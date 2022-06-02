MİT'in çökerttiği suikast hücresine 32 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

Suikast şebekesine 200 dolar karşılığında bilgi veren bir kamu kuruluşunda görevli K.A. (39) ve aracılık yapan Suat Coşkun (46) hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından 19 yıldan 32 yıla kadar hapis cezaları istendi.