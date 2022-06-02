MİT'in çökerttiği suikast hücresine 32 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ağına takılan 2'si Türk 4'ü Rus vatandaşı 6 kişilik suikast hücresiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen yıl martta tutuklanan 6 şüpheliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturmasını tamamlandı.
Rus vatandaşı hücre lideri Khamzat Dokuev (40), hücre üyeleri Badruidin Kimaev (48), Ahmet İdigov (39), Muslim Amiriev (52) hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Suikast şebekesine 200 dolar karşılığında bilgi veren bir kamu kuruluşunda görevli K.A. (39) ve aracılık yapan Suat Coşkun (46) hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından 19 yıldan 32 yıla kadar hapis cezaları istendi.