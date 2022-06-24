AKM'de Lazgi Dans Performansı programın direktörü yüzünden geç başladı seyirci yuhaladı! CHP medyası 'Emine Erdoğan yuhalandı' yalanına sarıldı

CHP'nin fonladığı medya yine yalan haberde başrolde. Bu kez hedeflerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan var. Emine Erdoğan, dün akşam AKM'de sergilenen bir dans performansı için mesaj yolladı. Salondaki seyirciler ise performansın geç başlaması nedeniyle yuhalayarak duruma tepki gösterdi. CHP'nin fonladığı Cumhuriyet, BirGün, T24, Onedio, halkTV ise "AKM'de seyirciler mesajı okunan Emine Erdoğan'ı yuhaladı" şeklinde servis etti.