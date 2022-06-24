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    • 24.06.2022 14:09
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    • 24.06.2022 14:09
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    Ağrı’da mutfak tüpleri içine saklanan 1380 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir araçtaki mutfak tüplerine saklanan 1380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Y.K. ile İ.K. hakkında sigara kaçakçılığı suçundan yasal işlem başlatıldı.

    1380 paket kaçak sigara ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Doğubayazıt ilçesine bir araçla gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

    Ekipler, Doğubayazıt-İran kara yolunda durdurdukları ve içerisinde Y.K. ile İ.K'nin bulunduğu hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, araçta bulunan boş mutfak tüplerinin alt kısmı kesilerek kaçak sigara doldurulduktan sonra metal parçayla kapatıldığı anlaşıldı.

    Tüplerin altındaki bu metal parçanın polislerce sökülmesiyle 1380 paket kaçak sigara bulundu.

    Y.K. ile İ.K. hakkında sigara kaçakçılığı suçundan yasal işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel Ağrı’da mutfak tüpleri içine saklanan 1380 paket kaçak sigara ele geçirildi
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