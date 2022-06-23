Hepsi delil niteliğinde! Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı malzemeler ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAN MALZEMELERE EL KONULDU
Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.