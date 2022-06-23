Afet Kriminal İnceleme birimi İnterpol’e parmak ısırttı: Üye ülkeler ortak tatbikat için sıraya girdi



ORTAK TATBİKAT İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türkiye'deki Afet Kriminal İnceleme faaliyetlerini inceleyen birçok ülkenin temsilcisi hayranlıklarını dile getirdi. Henüz üç yıllık mazisi olan Türk AKİ'sinin bilim ve teknolojiyi etkin kullanması yerli araç, gereç ve bilişim sistemleri kullanılarak verimli ve etkili çalışmalar sergilemesi büyük övgü topladı. Özellikle Afet sonrası yaşanabilecek suç olaylarına ilişkin de saha da etkin ve verimli bir çalışma sergileyerek soruşturmacı birimlere de destek verme özelliği gösteren Türk AKİ'siyle birçok ülke ortak tatbikatlar gerçekleşmek için temasa geçti.