Afet Kriminal İnceleme birimi İnterpol’e parmak ısırttı: Üye ülkeler ortak tatbikat için sıraya girdi

İnterpol, Fransa'daki merkezi Lyon'da "31'inci Afet Mağdurlarını Kimliklendirme" Konferansı düzenlendi. Türkiye'den ABD'ye, İtalya'dan Brezilya'ya Almanya'dan Avustralya'ya kadar 59 üye ülkenin kolluk birimi temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme birimini kurdu.
ORTAK TATBİKAT İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Türkiye'deki Afet Kriminal İnceleme faaliyetlerini inceleyen birçok ülkenin temsilcisi hayranlıklarını dile getirdi. Henüz üç yıllık mazisi olan Türk AKİ'sinin bilim ve teknolojiyi etkin kullanması yerli araç, gereç ve bilişim sistemleri kullanılarak verimli ve etkili çalışmalar sergilemesi büyük övgü topladı. Özellikle Afet sonrası yaşanabilecek suç olaylarına ilişkin de saha da etkin ve verimli bir çalışma sergileyerek soruşturmacı birimlere de destek verme özelliği gösteren Türk AKİ'siyle birçok ülke ortak tatbikatlar gerçekleşmek için temasa geçti.
İNTERPOL'ÜN EN BÜYÜK İŞ ORTAĞI KRİMİNAL
Kriminal Daire Başkanlığı İnterpol'de sadece Afet Kriminal İnceleme 'deki kimliklendirme çalışmalarıyla etkin değil. Suç işledikten sonra Türkiye'ye ya da Türkiye üzerinden kaçan faillerin yakalanmasında da büyük rol üstleniyor. Öyle ki üye ülkeler tarafından Türkiye'ye gönderilen parmak izleri ve benzeri deliller Kriminal laboratuvarlarında şüphelilerle eşleştiriliyor.