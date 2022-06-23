Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" ifadelerini kullandı.



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