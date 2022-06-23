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    • Güncel
    • 23.06.2022 20:46
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    • 23.06.2022 20:51
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
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