Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" ifadelerini kullandı.
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- Güncel
- 23.06.2022 20:46
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- Son Güncelleme:
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- 23.06.2022 20:51
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Adaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.