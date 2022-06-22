Başkan Erdoğan'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevi başında geçirdiği askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedilmişti.