SİHA'lar PKK'lı sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı terörist Hüseyin Şibli'yi paket etti

Milli İstihbarat Servisi (MİT), terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirilen sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi, Türkiye-Irak sınırından 275 kilometre uzakta Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

İHA'lar tarafından yeri tespit edilen Şibli'nin aracı, SİHA'ların bombalarıyla havaya uçuruldu. Terörist Şibli'nin, Suriye'de bölge dışı üçüncü ülkeler ile kurduğu çıkar ağını Süleymaniye'nin güneyinde de sürdürmesi için görevlendirildiği ve burada adeta yeni bir terör yuvası oluşturmayı amaçladığı da öğrenildi.

IRAK'TA TESPİT EDİLDİ

Suriye kökenli olan terörist Şibli, terörist başı Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı. 2004'te Halep kırsalında sözde sorumlu düzeyinde görevlendirilen terörist Şibli, daha sonra ise örgütün sözde liderlerini eğitmek özere Gara ve Kandil alanında görevlendirildi.

2014'te terörist 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki şahıs haline geldiği öğrenilen terörist Şibli'nin son olarak terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı olarak görevlendirildiği belirlendi.

Terörist Şibli'nin 2014'te PKK'nın kontrol sağladığı Resulayn, Derbesiye, Haseke, Tel Tamer ve Amude gibi yerleşim yerlerinin sorumlusu olarak terör örgütü PYD/YPG'nin sözde yürütme konseyi üyeliğine seçildiği öğrenildi.