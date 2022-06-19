Başkan Erdoğan NATO Toplantısı'na İsveç, Finlandiya ve Yunanistan'ı terletecek 2 önemli dosya ile gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin tezlerini bir bir anlatacak. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG'ye verdiği silahlar ile finansal ve siyasi desteğini kanıtlarıyla bir kez daha muhataplarına göstereceği kaydedildi. Bu hasmane tutum sürerken 'müttefiklik' ilişkisi kurulamayacağını da ifade edeceği bildirildi. Son olarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında İsveç yapımı 200-1000 metre menzilli 84 kalibrelik AT-4 tanksavar silahları ele geçirildi. Tanksavarların seri numaraları kaydedildi ve fotoğrafları çekildi. Bunlar da dosyaya girdi. Öte yandan Yunanistan'ın uluslararası hukuku alenen ihlal etmesi nedeniyle Ege'de gerginliği tırmandırmasının da kritik NATO zirvesinde masada olacağı belirtildi. 1947 Paris ve 1923 Lozan Anlaşmaları'nın 'esastan ihlali' anlamına gelen gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması da belgelendirildi. Atina'nın reddettiği bu gerçeklerin müttefiklere belgeleriyle gösterileceği öğrenildi.