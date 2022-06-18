Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi 2023'ün ilk çeyreğinde hizmete girecek!

Bugün ve yarın gençlerin üniversite sınavında ter döktüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Sevgili gençlerimiz; hayallerinize ulaşmada önemli bir basamak olan YKS'de emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul'a ne yaparlarsa yapsınlar yine de az kalacağını, bugün burada İstanbul için tarihi bir projenin gelişmesine tanıklık edildiğini aktardı.

Projenin sadece bir raylı sistem işi olmadığını, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, İstanbul'a önemli bir eser daha kazandırmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.

"ÜLKEMİZİN ULAŞIM VE HABERLEŞMESİ İÇİN 1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, Türkiye'deki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini, kara, hava, deniz ve demir yollarını birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak gördüklerini söyledi.

Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetinden ödün vermeden millet için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demir yollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıkmıştır. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında Türkiye yerini alacaktır. Son 20 yılda 1.432 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik, sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 183 artırdık, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 188 artırarak konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bu şekilde toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkarmış olduk."