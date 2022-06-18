Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi 2023'ün ilk çeyreğinde hizmete girecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Projemizin hizmete girmesiyle birlikte 2023-2053 yılları arasında sağlayacağı ekonomik kazancı da ifade etmek istiyorum. Kara yolu bakım ve işletme açısından 425 milyon 562 bin avro, kaza azalmaları açısından 116 milyon 971 bin avro, zamandan da 242 milyon 544 bin avro olmak üzere toplamda 785 milyon 77 bin avro kazanç sağlayacağız." dedi.
Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi kapsamındaki Yedikule'deki şantiyeyi ziyaret ederek projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.
Karaismailoğlu, İstanbul için son derece önemli olan, kadim şehre nefes aldıracak Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projesini yerinde incelediklerini belirtti.
Bugün ve yarın gençlerin üniversite sınavında ter döktüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Sevgili gençlerimiz; hayallerinize ulaşmada önemli bir basamak olan YKS'de emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." diye konuştu.
Karaismailoğlu, İstanbul'a ne yaparlarsa yapsınlar yine de az kalacağını, bugün burada İstanbul için tarihi bir projenin gelişmesine tanıklık edildiğini aktardı.
Projenin sadece bir raylı sistem işi olmadığını, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, İstanbul'a önemli bir eser daha kazandırmanın gurur ve mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.
"ÜLKEMİZİN ULAŞIM VE HABERLEŞMESİ İÇİN 1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"
Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, Türkiye'deki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini, kara, hava, deniz ve demir yollarını birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak gördüklerini söyledi.
Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetinden ödün vermeden millet için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını demir yollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıkmıştır. Altyapının sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle en büyük 10 ekonomi arasında Türkiye yerini alacaktır. Son 20 yılda 1.432 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik, sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 183 artırdık, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 188 artırarak konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bu şekilde toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkarmış olduk."
Karaismailoğlu, nisan ayında kamuoyu ile paylaştıkları Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda, Türkiye'nin 2053 yılına kadar tüm ulaşım sistemlerine yönelik hedeflerini belirlediklerini anımsatarak, "Buna göre, demir yollarında toplan hat uzunluğunu 28 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız. Yolcu taşımacılığının payını yüzde 1'den yüzde 6'ya çıkaracağız. Yük taşımacılığında ise yüzde 5'ten yüzde 22'ye ulaşacağız. Hızlı tren bağlantısına sahip şehir sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Demir yolu işletmeciliğinde enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız." diye konuştu.
"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINI BAKANLIĞIMIZ KAZANDIRMIŞ OLACAKTIR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şehirler arası hatlardaki bu denli başarıların yanında kent içi raylı sistemlerde de ciddi yatırımlara imza attıklarını belirterek, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 811 kilometre şehir içi raylı sistem hattının işletmede olduğunu, bu hattın 312 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edildiğini bildirdi.
Ülke genelinde Bakanlık tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri'de yapımı devam eden 14 ayrı projenin toplam uzunluğunun 185 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "İstanbul'da inşa edilerek hizmete sunduğumuz Marmaray ve Levent Hisarüstü metro hattı uzunluğu 80 kilometreyi bulmaktadır. Kıtaları denizin altından birleştiren Marmaray ile her gün 600 bin İstanbullu seyahat etmektedir. Dünya kenti İstanbul'da yapımı devam eden 7 ayrı hattın da toplam uzunluğu ise 103,3 kilometredir." şeklinde konuştu.
Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin yanı sıra İstanbul'daki 6 projede de hızla gelişmeler sağladıklarını, bunların, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Bağcılar Kirazlı metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir metro hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı ve Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattı projeleri olduğunu bildirdi.